الان.. رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في البصرة 2024 محافظات العراق

أعلنت مجموعة كبيرة من مديريات التربية على مستوى الدولة، عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، وكان أخرها محافظات ميسان وبابل وغيرها من المحافظات الأخرى، إلا أنه لم يتبق سوى أقل من 5 محافظات سيتم عرض النتائج بها في الفترة المقبلة، حتى تُصبح متاحة أمام الطلاب، إضافة إلى أن الوزارة تقوم بعدها مباشرة بفتح باب الإعتراضات أمام جميع الطلاب المتضررين من نتائجهم، للعمل على مراجعتها مرة أخرى، والقيام برصد الدرجات الخاصة بهم من جديد، لكي يحصلوا على كافة مستحقاتهم في هذه المرحلة الدراسية.

كيفية الإطلاع على نتائج السادس

الذهاب لوزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.. موقعها الرسمي.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق.. لإثبات أنك شخص طبيعي.

ومن ثم يتم إختيار المرحلة الدراسية “السادس الابتدائي”.

أختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

بعدها يتم إدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

مع الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستقوم بعرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

ملفات نتائج السادس في العراق

ووفرت وزارة التربية العراقية، إمكانية تنزيل كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، مما يُسهل على الجميع في الإطلاع على نتائجهم، ويعمل بذلك على توفير الوقت والجهد اللازم للحصول على النتيجة ومعرفة جميع الدرجات المتحصل عليها الطالب في هذه المرحلة.