results.mlazemna.com : نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق “موقع نتائجنا “

يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات السادس الاعدادي في العراق عن رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة، وقد أكدت الوزارة حرصها على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأشارت أن نسب النجاح هذا العام مبشرة عن العام الماضي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 …..

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

حيث أكدت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024، والتي أصبحت متاحة أمام الجميع على موقع الوزارة أو على موقع نتائجنا ، وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية إلى أن الوزارة كانت على اهتمام بمتالعة عمليات التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها على موقع الوزارة حتى يتم التأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وتؤكد أن الطالب سوف يتمكن من استخراج نتيجته من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024