عيش المغامرة.. طريقة تحميل فري فاير ماكس Free Fire MAX 2024 على أندرويد وآيفون خطوة بخطوة

انتشرت الكثير من الألعاب الإلكترونية خلال الفترة الماضية، ويرغب الجميع في تحميلها، لكن أكثر الألعاب التي يرغب الجميع في تحميلها على الهواتف والأجهزة المختلفة هي تحميل فري فاير ماكس، والتي تعد النسخة الجديدة من لعبة فري فاير، حيث جاءت بمميزات كثيرة ممتعة وشيقة تجعل اللاعب مستمر طول الوقت داخل اللعبة لتحقيق إنجازات كثيرة.

طريقة تحميل فري فاير ماكس Free Fire MAX

لكي يتم تحميل فري فاير ماكس على الهواتف المحمولة يجب أن يعلم اللاعب أولا نظام التشغيل الذي يعمل الهاتف به، والذي ينقسم إلى نظام تشغيل أندرويد ونظام تشغيل IOS، وبعد ذلك يتمكن اللاعب من تحميل اللعبة من خلال بعض الخطوات وهي كالآتي:

إذا كان الهاتف ينتمي إلى نظام تشغيل الأندرويد انتقل إلى متجر بلاي، وإذا كان ينتمي إلى نظام تشغيل IOS انتقل إلى متجر آب ستور.

ابدأ في البحث عن اللعبة، حتى تعثر عليها.

قم بالضغط على زر التحميل.

بعد انتهاء عملية التحميل، يمكنك تشغيل اللعبة وإنشاء حساب بداخلها في حال عدم امتلاك حساب سابق.

مميزات لعبة فري فاير ماكس

الإصدار الجديد من لعبة فري فاير هو فري فاير ماكس، وجاء محمل بالكثير من المميزات الرائعة التي تجعل اللعبة هي الأولى في الكثير من البلدان المستخدمة للألعاب الإلكترونية، وتلك المميزات المتوفرة في الإصدار الجديد جاءت عبارة عن الآتي: