“مبروك النجاح”.. رابط نتيجة الصف العاشر الكويت 2024 بالرقم المدني

أصدرت وزارة التربية في الكويت رابطًا خاصًا للاستعلام عن نتائج الصف العاشر لعام 2024 باستخدام الرقم المدني. هذا الرابط هو جزء من الموقع الرسمي لوزارة التعليم وتم تخصيصه لنشر النتائج فقط، حيث أكد وزير التربية أن عمليات مراجعة الأوراق والتصحيح في جميع الإدارات التعليمية قد تمت بدقة وحرص، لضمان اعتماد نتائج الامتحانات بشكل دقيق، لمعرفة كيفية الاستعلام عن نتائج الصف العاشر الكويت 2024 باستخدام الرقم المدني والموعد المحدد لإصدارها، تابعوا معنا التفاصيل في السطور التالية.

رابط نتيجة الصف العاشر الكويت 2024 بالرقم المدني

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور بسهولة معرفة نتائج الصف العاشر لعام 2024 في الكويت باستخدام الرقم المدني عبر موقع وزارة التربية الكويتية، يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على النتائج:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية الموجودة في الشريط العلوي.

اضغط على الخانة الخاصة بالنتائج المدرسية.

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك.

انقر على أيقونة عرض نتيجة الصف العاشر، ثم انتظر لبضع ثوانٍ.

ستظهر النتيجة النهائية بعد اعتمادها رسميًا من وزارة التربية في الكويت.

توزيع درجات الصف العاشر 2024

يتم توزيع درجات الصف العاشر في المواد الدراسية كما يلي:

مادة الرياضيات: 80 درجة.

مادة الكيمياء: 60 درجة.

مادة الفيزياء: 60 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

مادة المعلوماتية: 10 درجات.

مادة القرآن الكريم: 20 درجة.

مادة التربية الإسلامية: 40 درجة.

مادة التربية الدينية: 20 درجة.

مادة اللغة العربية: 60 درجة.

طريقة تقديم تظلم لنتيجة الصف العاشر في الكويت

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تقديم طلب اعتراض على نتيجة الصف العاشر باتباع الخطوات التالية: