اللعبة الاكثر رواجا.. تنزيل لعبة إي فوتبول Efootball pess على الهاتف

إي فوتبول، هي واحدة من ألعاب كرة القدم الالكترونية التي تحظى بشهرة واسعة ويقوم بتحميلها ولعبها مئات الملايين حول العالم، فهي محاكاة واقعية لرياضة كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في العالم لذا استطاعت اللعبة جذب الأطفال والشباب الذين يرون فيها وسيلة للتشويق وقوة المنافسة واستعراض مواهبهم كلاعبين يمكنهم نقل الكرة بمهارة والوصول للمرمى واحراز الأهداف، أو كمدربين يختارون تشكيل الفريق ويخططون للفوز بالمباريات والحصول على البطولات، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال كيفية تنزيل لعبة إي فوتبول على مختلف الأجهزة الذكية.

تنزيل لعبة إي فوتبول Efootball pess على الهاتف

لعبة إي فوتبول التي تحتل المركز الثاني بعد لعبة فيفا في قائمة العاب كرة القدم الالكترونية الأكثر شهرة والأعلى في نسب التحميل والشراء، وعملت الشركة المطورة للعبة على مدار سنوات للحفاظ على نجاحها عبر تطويرها باستمرار وإدخال تحديثات جديدة عليها لتواكب التطورات التكنولوجية للأجهزة حيث تم رفع مستوى تقنيات الجرافيك والمؤثرات وإضافة اللاعبين الجدد للأندية والمنتخبات، كما تم إتاحة اللعبة على مختلف الأجهزة الالكترونية ليستطيع الجميع تنزيلها والاستمتاع بها، وفيما يلي طريقة تنزيل لعبة إي فوتبول على الهواتف :

فتح متجر الهاتف جوجل بلاي أو الآب ستور.

ادخل اسم اللعبة eFootball في شريط البحث أعلى الصفحة.

من نتائج البحث اضغط على “تنزيل” الموجودة بجانب اللعبة الأصلية.

سيتم تثبيت اللعبة على هاتفك خلال لحظات قليلة.

تنزيل لعبة إي فوتبول من ميديا فاير

يمكنكم الآن تنزيل لعبة إي فوتبول بسهولة تامة من موقع ميديا فاير المتخصص في الألعاب الالكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :