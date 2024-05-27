“ناجح وملازمنا” رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوي وكل المحافظات “البصرة -بغداد -كركوك- ذي قار” عبر نتائجنا

لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 بغداد من المتوقع أن يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة خلال أي لحظة، وذلك بسبب الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات في جميع المحافظات العراقية، وقد تم الإعلان عن ظهورها في معظم المحافظات خلال الأيام الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه خضع لهذه الاختبارات حوالي مليون و مائة وخمسون طالب على مستوى البلاد، وآخر المحافظات التي أعلنت عن ظهور النتيجة الخاصة بها هي محافظة بابل وقبلها كانت اربيل، وفي السطور التالية نعرفكم على خطوات الاستعلام عن النتيجة بمجرد الإعلان الرسمي عن ظهورها.

نتائج السادس الابتدائي 2024 موقع ناجح

يتابع وزير التربية والتعليم السيد الدكتور/ابراهيم نامس الجبوري مراحل التصحيح وتجميع درجات الطلاب، حتى يتم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 البصرة والمحافظات الأخرى في أقرب وقت ممكن، لكي يطمئن الطلاب وأولياء الأمور، وقد انتهت الامتحانات منذ سبعة أيام تقريبًا حيث انتهت في يوم 19 مايو الحالي، وعملت الوزارة على توفير جو امتحانات مناسب للطلاب كما حرصت على أن تكون الاسئلة سهلة تقيس مستوى جميع الطلاب وأن تكون من المقرر الدراسي والمنهج، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهور النتيجة في أي وقت.

المحافظة الحالة التنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الاعلان مشاهدة الرصافة 2 تم الاعلان تفاصيل الرصافة 3 تم الاعلان تفاصيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار في الانتظار قريبا القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الاعلان تفاصيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة في الانتظار قريبا كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك في الانتظار قريبا ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 نينوي

لجميع الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 كركوك، من خلال منصة نتائجنا الرسمية واتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب الى منصة نتائجنا الرسمية.

أو الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ومن اسفل الصفحة اختر الاستعلام عن النتائج.

قم باختيار محافظة الطالب.

سجل البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على زر التنزيل.

ستفتح صفحة جديدة حتى يتم تحميل الملف من خلالها.

بعدها يمكنك فتح الملف والبحث عن الاسم بداخله.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بتوفير رابط نتائج السادس الابتدائي 2024 ذي قار من خلال القناة الرسمية التابعة لها على منصة التليجرام.

من المفترض أن تظهر نتائج جميع المحافظات خلال هذه الايام حيث لم يتبقى سوى كركوك ذي قار نينوي البصره، حيث أن النتيجة تظهر عبر الموقع الرسمي الخاص بوزاره التربيه والتعليم كذلك يتم ظهور النتيجه عبر موقع نتائجنا الذي يعمل على نشر النتائج في جميع المواد الدراسيه.