“حالاً ✅” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية بالاسم والرقم الامتحاني عبر results.mlazemna.com

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية، بعد طول انتظار للطلاب وأولياء الأمور تم الإعلان رسمياً عن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية حيث انتهت مديرية التربية من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب وأعلنت رسمياً عن إرسال تلك النتائج للمدارس لكي يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال اسم الطالب أو رقمه الامتحاني، وكذلك سيتم إتاحة رابط إلكتروني ليتمكنوا من معرفة درجاتهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وكل ذلك ستعرفونه من خلال التفاصيل التالية في هذا المقال.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية

أعلنت تربية الرصافة 2 الآن في خبر عاجل عن إرسال نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية إلى كافة المدارس على مستوى المحافظة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، وتصبح بعدها بساعة واحدة أي في تمام الساعة 04:00 عصراً متاحه للاستعلام عن طريق المدارس فيمكن للطالب التوجه إلى المدرسة التابع لها والاستعلام عن النتيجة بسهولة، ومن الجدير بالذكر أن نسبة نجاح الطلاب في المواد الدراسية بتلك المحافظة جاءت مرتفعة بشكل كبير عن الأعوام السابقة.

استخراج نتائج سادس ابتدائي دور أول 2024 جميع المحافظات

كما يمكن أيضاً للطلاب وأولياء الأمور استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية وعموم المحافظات التي ظهرت حتى الآن إلكترونيًا من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:-