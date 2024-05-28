خراب مستعجل.. بكام اسعار السجائر اليوم في مصر في السوبر ماركت وجميع المحلات

استقرت اسعار السجائر اليوم الاثنين 27 مايو 2024 في مصر بشكل كبير عن السابق، فلقد نفت الجهات المختصة خبر زيادة الأسعار مرة أخرى خلال هذه الفترة، حيث انتشرت في اليومين السابقين بعض الشائعات التي أدت إلى حدوث بعض التوتر والذعر بين التجار والمستهلكين، إلا أن الجهات المعنية قامت فوراً بالتعقيب عن هذا الأمر، ومما لاشك فيه أن هناك فئة كبيرة من المدخنين على الرغم من خطورتها الجسيمة ما زالوا يتناولونها.

اسعار السجائر اليوم

يرغب العديد من المواطنين المدخنين معرفة اسعار السجائر اليوم الاثنين 27 مايو 2024 بعد إشاعة أنباء بزيادتها من جديد، فعلى الرغم من أضرارها المميتة التي تتسب في الإصابة بالسرطانات وأمراض القلب وتحذير جميع الأطباء من تناولها إلا أن هناك الكثير من الشباب والكبار يتناولونها بشكل مفرط، ولقد أعلن رئيس شعبة الدخان في مصر في شهر أبريل الماضي بارتفاع علبة السجائر من أجل تعديل قيمة الضريبة المضافة التي فرضتها الحكومة مؤخراً عليهم، إلا أن بعد تلك الزيادة استغل بعض التجار هذا القرار وقاموا ببيعها بأسعار مهولة، حيث شهدت أسعار السجائر ارتفاعاً كبيراً في الفترة الماضية.

سعر علبة السجائر الآن

حذرت الحكومة المصرية التجار من بيع علبة السجائر بغير السعر المعلن عنه، حيث وضعت الهيئة المختصة برومو كود على كل عبوة من أجل حفظ حق المستهلك للتأكد من سعر العبوة، ولقد جاءت تلك الأسعار طبقاً لما تم تحديده من قِبل وزارة المالية على النحو الآتي: