رابط minha.anem.dz.. شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وخطوات التقديم للمنحة

أعلنت الحكومة الجزائرية عن برنامج منحة المرأة الماكثة في المنزل لعام 2024، بهدف دعم السيدات وتحسين ظروفهن المعيشية، وتعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركتهن في النشاط الاقتصادي، وقد شهدت هذه الخطوة استجابة سريعة من قبل العديد من النساء في الجزائر اللواتي أبدوا اهتمامهن بالتسجيل في هذا البرنامج؛ بالتالي، قامت الحكومة بإطلاق رابط التسجيل الخاص ببرنامج المنحة عبر الإنترنت، والذي يمكن السيدات الراغبات في الاستفادة من المنحة من التقديم عبره.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

حددت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط اللازمة التي يجب توافرها لدى السيدات الراغبات في التقديم لمنحة المرأة الماكثة في المنزل لعام 2024، والتي تهدف إلى دعم هذه الفئة الهامة من المجتمع، تستهدف المنحة السيدات في الفئة العمرية من 19 إلى 40 سنة، وتتمثل الشروط المطلوبة كمساعدة لضمان وصول المنحة إلى المستحقات، وتتضمن ما يلي:

أن تكون المتقدمة للمنحة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

أن تكون المتقدمة مقيمة دائمة في الجزائر.

يجب على المتقدمة ألا تمتلك أي وظيفة أو مصدر دخل، سواء في القطاع العام أو الخاص.

أن تكون المتقدمة خريجة جامعية ولكنها لم تحصل على فرصة عمل في القطاع العام أو الخاص.

أن لا يكون لدى المتقدمة أي دخل ثابت، حتى ولو كانت تمتلك مشروعًا تجاريًا.

إذا كانت المتقدمة متزوجة، يجب أن لا يكون زوجها يحصل على دخل ثابت.

في حالة كون المتقدمة مطلقة أو أرملة، يجب تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت حالتها الاجتماعية.

يجب ألا تكون المتقدمة قد استفادت من هذه المنحة من قبل، أو أي منحة أخرى مماثلة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

للتسجيل في منحة المرأة المقيمة في المنزل في الجزائر لعام 2024، يمكن اتباع الإجراءات التالية: