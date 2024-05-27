رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية موقع نتائجنا

يس خالد تاريخ النشر
رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية موقع نتائجنا
نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية

يهتم عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب خلال الساعات الأخيرة بالتعرف على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية، التي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية تيسيراً لعدد كبير من الطلاب الذين أنهوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 وسط متابعة قوية من قبل الوزارة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية…..

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية

حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر في منازل عدد كبير من الطلاب بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن الإنتهاء من رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية ، والتي تعد من أهم المحافظات العراقية والتي تحتوي على عدد كبير من الطلاب وهذا ما جعل الوزارة تهتم بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة لتجنب حدوث أي أخطاء في رصد وتجميع الدرجات وخاصة أنها مرحلة مهمة ويجب على الطالب أن يحصل على أعلى الدرجات التي سوف تُمكنه من الالتحاق بالمرحلة التعليمية الأخرى.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة الثانية

وبكل سهولة يمكن لطلاب السادس الابتدائي الإطلاع على نتائجهم دون الحاجة للخروج والذهاب إلى المدرسة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

  • زيارة موقع وزارة التربية العراقية.
  • أو الدخول على موقع نتائجنا.
  • اختر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024
  • اختر المحافظة التابع لها الطالب.
  • وادخل الرقم الامتحاني للطالب .
  • والاسم الثلاثي للطالب.
  • خلال دقائق سوف يتم عرض النتيجة بالدرجات في جميع المواد.
  • أما إذا ما ظهرت النتيحة يجب على الطالب أن يتواصل مع إدارة المدرسة التابع لها.

 

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يس خالد

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