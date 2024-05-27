أحدث أكواد PUBG UC مجانا.. أقوى وأجدد رموز استرداد شدات ببجي موبايل 8100 شدة رقصات وسكنات وهدايا بلا حدود

مازالت عمليات التنزيل للعبة ببجي مستمرة كما أن عدد اللاعبين في زيادة بشكل يومي، وذلك يرجع إلى حرص مطورين اللعبة في الحفاظ على الأجواء الحماسية التي يشعر بها اللاعب نتيجة للتنافس والرغبة في تحقيق المراكز الأولى، وحصد المكافآت للحصول على الملابس المميزة والأسلحة المزودة بتقنيات عالية، وبجانب حصد المكافآت تستطيع الحصول على أقوى رموز استرداد ببجي ومنها الحصول على الملابس الحديثة والعصرية، حيث تأتي الرموز الحديثة من ببجي متمثلة في الفقرات التالية.

أقوى وأجدد رموز استرداد شدات ببجي موبايل

تقوم لعبة ببجي متمثلة في موقعها الرسمي بتوفير عدة أكواد بعد إتاحة التحديث الجديد من اللعبة، وجاءت الأكواد الحديثة من اللعبة متمثلة في النقاط التالية:

DKJU5LMBPY.

BBVNZBZ8M10.

BAPPZBZXF5.

S78FTU2XJ.

MEZARCIEID.

BCAHZBIZ88B

BBKVZBZ6FW.

UCBYSD1900.

UCBYSD8100 – 8100 UC.

BIFPZBZKBE.

.DKJU8LMBPY.

BBKRZBZBF9

BMTGZBZBKQ.

BAPPZBZXF8.

EKJONARKJO.

BBKTZEZET8

GOODMORNING.

BAPPZBZXF5.

DOCHEID.

كيفية تحديث لعبة ببجي

بعد أن أعلنت الشركة المطورة للعبة ببجي عن توفير تحديث جديد من اللعبة نوّهت على المستخدمين بضرورة استقبال التحديث بهدف الاستفادة من السمات المضافة، وإلى الراغبين في استقبال التحديث تابع الآتي: