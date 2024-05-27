“اعرف نتيجتك هنا”.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 ترم ثاني عبر بوابة التعليم الاساسي eduserv.cairo.gov.eg في جميع المحافظات

ينتظر العديد من الطلاب نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 خلال الساعات الأخيرة بشغف شديد منذ الانتهاء من الاختيارات، وتمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة حيث يتحدد من خلالها مستقبل الطلاب المهني والأكاديمي، ومنذ الأسبوع الماضي عندما انتهى الطلاب من أداء الاختبارات يعيش أولياء الأمور حالة من القلق والتوتر في انتظار الإعلان عن النتائج، للاطمئنان على مستوى أبنائهم الأكاديمي في الشهادة الإعدادية، التي تعد محطة هامة تؤهلهم للمرحلة الثانوية، ولهذا سوف نوضح كافة التفاصيل عن النتائج إلى جانب كيفية الاستعلام عنها.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024

أعلنت مصادر موثوقة منها أن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 سوف تكون متاحة بعد انتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ويتم العمل عليها حالياً في كافة الكنترولات المختلفة بجميع المحافظات، ويتم التركيز على إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة لإجابات الطلاب في أسرع وقت ممكن، مع الحرص على مراجعة الدرجات بدقة وإعلان النتائج في أقرب وقت، أشارت أيضا أن عمليات التصحيح بكل دقة وشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً، بالإضافة إلى أن قواعد الرأفة سيتم تطبيقها للطلاب المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة، والهدف من ذلك هو تحقيق العدالة والإنصاف في تقييم أداء الطلاب، مما يساهم في طمأنة الطلاب وأولياء الأمور بشأن نزاهة عملية التصحيح والمراجعة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قريباً بعد انتهاء جميع الإجراءات، وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم للمحافظة باستخدام رقم الجلوس والرقم القومي للطالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية، وهي:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي.

بمجرد الدخول إلى الموقع، ابحث عن تبويب “نتائج الامتحانات” واضغط عليه.

ستظهر أمامك نافذة جديدة تطلب منك إدخال مجموعة من المعلومات.

قم بإدخال الرقم القومي للطالب، والاسم بالكامل.

حدد المرحلة الدراسية الإعدادية.

اختر الصف الدراسي الثالث الاعدادي.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، اضغط على زر “عرض النتيجة”.

بعد عرض النتيجة، يمكنك حساب النسبة المئوية التي حصلت عليها.

باتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية بكل سهولة وسرعة.

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 في جميع المحافظات عبر زيارة المواقع الرسمية المخصصة لذلك لتتعرف على الدرجات التي حصلت عليها في كل المواد، فيما كشفت الوزارة أن نتيجة الاعدادية ستبدأ في الظهور بداية من الاسبوع القادم بعد الانتهاء من اعمال التصحيح.