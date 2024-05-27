“الحق جددها قبل ما الغرامة تنزلك”خطوات وأسعار استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 وأماكن استخراجها في يوم واحد

خطوات وأسعار استخراج بطاقة الرقم القومي 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة كونها من أهم الوثائق الرسمية التي يجب أن تكون سارية في الكثير من التعاملات ومنها فتح حساب بنكي أو الإلتحاق بوظيفة وشراء خط موبايل والكشف في المستشفيات الحكومية وغيرها من الأمور التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عن بطاقة الرقم القومي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات وأسعار استخراج بطاقة الرقم القومي 2024….

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

زيارة موقع مصر الرقمية على الإنترنت.

اضغط على خدمات الأحوال المدنية.

ثم اضغط على استخراج بطاقة الرقم القومي.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

وأكدت وزارة الداخلية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن المواطن إذا فقد بطاقة الرقم القومي يجب الذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر فقدان متعلقات شخصية، ثم يتوجه المواطن إلى مكتب الأحوال المدنية التابع له وشراء استمارة التجديد لاستخراج بطاقة البدل تالف.

رسوم استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن وجود 3 أنواع من استمارات بطاقة الرقم القومي والتي جاءت كالتالي:

سعر الاستمارة العادية 45 جنيه والتسليم بعد 15 يوم.

سعر استمارة عاجلة 120 جنيه عاجلة والتسليم بعد 48 ساعة.

سعر استمارة المميز 170 جنيه واستلام بعد مرور 24 ساعة.

غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي عن الموعد الحدد لها

100 جنيه غرامة للبطاقات المنتهية أمام الهيئات الرسمية.

غرامة 100 جنيه حال تأخير المواطن عن تجديد بطاقته بعد بلوغه 15 سنة.

غرامة 50 جنيها يدفعها المواطن في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي جال اذا ثبت تغيرها.

غرامة 50 جنيها يتم تطبيقها على الشخص في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة، مثل الحالة الاجتماعية أو المهنة أو محل الإقامة بعدة مرور 3 شهور حدوث التغير.

أماكن تجديد بطاقات الرقم القومي 2024