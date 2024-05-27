يوضح.. طريقة معرفة أني مؤهل في حساب المواطن

يرغب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية في التعرف على طريقة معرفة أني مؤهل في حساب المواطن، حيث يعتبر هذا البرنامج من أبرز وأفضل برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة السعودية لمواطنيها، والغرض من ذلك هو تقديم المساعدة المالية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وأيضا كبار السن والمطلقات والأرامل لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حتى يستطيعوا شراء احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ويعيشوا حياة كريمة، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

طريقة معرفة أني مؤهل في حساب المواطن

يتم صرف مرتبات معاش حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويستطيع جميع المستفيدين منه الاستعلام عن أهلية هذا المعاش قبل نزوله بمدة، حيث فتح باب الاستعلام عن مرتبات شهر يونيو يوم الخميس الماضي الموافق 23 مايو 2024، 15 ذي القعدة 1445، وفيما يلي سوف نوضح طريقة معرفة أني مؤهل في حساب المواطن:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بحساب المواطن .

قم بعملية تسجيل الدخول عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

انقر على قائمة دراسة الأهلية ثم حدد دراسة الأهلية.

سوف يعرض أمامك على الشاشة إذا كنت تم قبولك في أهلية حساب المواطن أم لا.

عند رفضك في أهلية حساب المواطن يمكنك تقديم اعتراض على هذه النتيجة.

موعد نزول معاش حساب المواطن لشهر يونيو

قام برنامج حساب المواطن بتخصيص يوم من كل شهر ميلادي يتم فيه صرف مرتبات هذا المعاش وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، في حين أنه يتم تقديم الصرف أو تأخيره في حالة وجود عطلة رسمية في هذا اليوم، ولكن في شهر يونيو يوم عشرة سوف يصادف يوم الأثنين وبالتالي لم يحدث تبكير أو تأخير الصرف.