نزلها دلوقتي وتابع أخبار غزة… تردد قناة الجزيرة الاخبارية 2024 على نايل سات

ازدادت أعداد عمليات البحث المتكررة اليوم حول تردد قناة الجزيرة الاخبارية 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، يتجه الكثيرون نحو البحث والاستفسار حولها لمتابعة كل جديد في عالم الأخبار الذي تقوم القناة بنقل للمشاهدين، حيث تعتبر قناة الجزيرة واحدة من أبرز وأهم القنوات الفضائية التي تغطي الأحداث المحلية والعالمية بجودة عالية وصورة واضحة دون تشويش أو انقطاع، حيث تبث على مدار الساعة دون انقطاع، من خلال موقعنا للأخبار البديل سنقدم لكم المعلومات حول تردد قناة الجزيرة الإخبارية يمكن للمتابعين الاطلاع على هذا المقال للحصول على المعلومات اللازمة بشأن التردد الجديد للقناة.

تردد قناة الجزيرة الاخبارية 2024

تقدم قناة الجزيرة تغطية شاملة للأحداث العالمية وتسعى جاهدة لضمان وصول محتواها إلى جمهور واسع. من خلال موقعنا الإخباري البديل سنقدم لكم تردد قناة الجزيرة على الأقمار الصناعية لعام 2024 كما يلي:

تردد قناة الجزيرة على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 10971 – 11177.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الجزيرة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12520.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة الجزيرة على القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط واستقبال تردد قناة الجزيرة

لتنزيل وضبط تردد قناة الجزيرة الإخبارية، يمكن اتباع الخطوات التالية: