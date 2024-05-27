بالتوفيق والنجاح للجميع… موعد نتيجة ٣ اعدادي 2024 جميع المحافظات.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

موعد نتيجة ٣ اعدادي 2024، ينهي طلاب المرحلة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مختلف محافظات الجمهورية، مما يمهد الطريق لبدء عملية تصحيح المواد المتبقية بناءا على نموذج الإجابة الذي تم توفيره من قبل المديريات التعليمية المختلفة، تظهر نتائج الشهادة الإعدادية في مواعيد متفاوتة حسب سرعة انتهاء كل مديرية من عملية تصحيح الامتحانات وتدقيقها

يعرض التقرير التالي نتائج الشهادة الإعدادية باستخدام رقم الجلوس في محافظات الجمهورية المختلفة بمجرد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم تقوم المديريات التعليمية في كل محافظة بتنظيم لجان تصحيح تتبع نماذج الإجابة المعتمدة لضمان الدقة والشفافية في التصحيح، تعتبر هذه الفترة من الأوقات الحاسمة التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، حيث تحدد النتائج مستقبل الطلاب التعليمي وتوجهاتهم المستقبلية في المرحلة الثانوية.

موعد نتيجة ٣ اعدادي 2024

تعلن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي باستخدام رقم الجلوس والاسم عبر منصات مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات في أوقات مختلفة، يتم إعلان نتائج الشهادة الاعدادية لكل مديرية بشكل منفصل، كما أدى الطلاب امتحاناتهم بشكل منفصل واختبروا في مواد مختلفة من محافظة لأخرى.

بدأت مديريات التربية والتعليم في المحافظات في تصحيح أوراق الامتحانات فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، يتم تدقيق النتائج وفق نماذج الإجابات الخاصة بكل مادة والتي توفرها مديريات التعليم لضمان الدقة والعدالة بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق، يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من قبل المحافظ ثم يتم نشرها على البوابة الإلكترونية للمحافظة وأيضا في المدارس.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

توفر بوابة نتائج التعليم الاساسي لطلاب الصف الثالث الإعدادي في مدارس القاهرة نتائج الشهادة الإعدادية فور انتهاء عمليات التصحيح بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدأت عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية على الفور.

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة عن طريق زيارة بوابة التعليم الأساسي يجب على الطالب اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 ثم الضغط على زر عرض نتيجة ٣ إعدادي ستظهر النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح واعتمادها من قبل المحافظ.