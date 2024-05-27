نزل تردد قناة وناسة أطفال الجديد Wanasah على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات

استطاعت قناة وناسة أطفال الجديد جذب ملايين المتابعين والمشاهدين في العديد من الدول العربية، فضلاً عن أن القناة مليئة بالمحتوى المميز الطفولي التي يتمثل في البرامج والأفلام والمسلسلات وغيرها من المحتوى الحصري الأخر التي تقدمه القناة على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، ويمكنك الإن تنزيل قناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات.

نزل تردد قناة Wanasah

جاءت أبرز المعلومات التي يمكنك من خلالها تنزيل قناة وناسة أطفال Wanasah على العديد من الأقمار الصناعية المتمثلة في النايل سات، ولذلك لمشاهدة أفضل ما يتم إذاعته على القناة دون توقف، وفقًا لما يلي:-

التردد يكون 11430.

معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء 5/6.

استقبل قناة وناسة Wanasah

ويمكنك كذك استقبال قناة وناسة الجديد Wanasah على القمر الصناعي العرب سات، لمشاهدة كل ما هو جديد وحصري كما في البيانات الأتيه:-

التردد الجديد على العرب سات فهو 11270.

معامل الترميز على العرب سات فهو 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

استقبل قناة وناسة على جهازك

هناك بعض الخطوات لكي تتمكن من تنزيل قناة وناسة الجديد Wanasah وفقًا لما يلي:-