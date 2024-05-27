مواصفات سيارة فورد اكسبيديشن 2024 العائلية الفاخمة

فورد اكسبيديشن هي سيارة رياضية وعائلية متعددة الاستخدامات، تتسع هذه السيارة لثمانية ركاب وتتميز بقدرتها على السحب والقيادة على الطرق الوعرة، وتأتي مميزات سيارة فورد اكسبيديشن 2024 أكثر تطورًا وجاذبية، حيث أنه تم تصميمها بالعديد من الميزات التكنولوجية، كما أنها مثالية لمن يبحثون عن القوة والرحابة والتكنولوجيا، لذلك هذا المقال، سنتعرف على مميزات سيارة فورد اكسبيديشن 2024 وسعرها في المملكة العربية السعودية.

مميزات سيارة فورد اكسبيديشن 2024

تعتبر سيارة فورد اكسبيديشن 2024 من السيارات المثالية لمن يبحثون عن القوة والتكنولوجيا الحديثة والرحابة، حيث توفر السيارة أعلى المميزات والمواصفات العالمية الرائعة، وتتمثل مميزات سيارة فورد اكسبيديشن 2024 فيما يلي:

سيارة فورد اكسبيديشن 2024 تعتمد على محرك بنزين توربو مزدوج سعة 3.5 لتر، يولد قوة 375 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات، ويمكن اختيار نظام الدفع الثنائي أو الرباعي.

تبلغ سعة خزان الوقود 95 لتر، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 11 كم/لتر في الدفع الثنائي و 10.5 كم/لتر في الدفع الرباعي.

تتمتع السيارة بنظام تعليق مستقل في الأمام والخلف، ونظام تحكم في الثبات والانزلاق، ونظام قيادة متعدد الأوضاع، ونظام تحكم في السرعة على المنحدرات.

تتضمن ميزات السيارة شاشة لمس مقاس 8 بوصة متصلة بنظام SYNC 3 للترفيه والملاحة، وكاميرا خلفية، ومقاعد جلدية، وفتحة سقف بانورامية، ومصابيح LED، وجنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة.

سيارة فورد اكسبيديشن 2024 متوفرة في السعودية بعدة فئات وخيارات، تبدأ الأسعار من مبلغ قدره حوالي 232,533 ريال سعودي، وذلك للفئة XLT دفع ثنائي، كما تصل السيارة إلى سعر يبلغ قدره نحو 277,153 ريال سعودي للفئة EL XLT بانوراما دفع رباعي، وتشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة، ويمكن الحصول على خيارات التمويل من الوكيل، تتضمن ميزات السيارة شاشة لمس مقاس 8 بوصة متصلة بنظام SYNC 3 للترفيه والملاحة، وكاميرا خلفية، ومقاعد جلدية، وفتحة سقف بانورامية، ومصابيح LED، وجنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.