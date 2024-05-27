توه في العراق “نتائج تربية كركوك السادس الابتدائي 2024” .. بالاسم فقط تحميل بي دي اف

نتائج تربية كركوك السادس الابتدائي 2024 إن حقيقة قيام طلاب الصف السادس بإجراء الامتحانات في نهاية العام الدراسي 2024 هي إحدى القضايا التي بدأت تقلق الكثير من الناس سواء أولياء الأمور أو الطلاب، وذلك لأن وزارة التربية العراقية كانت صريحة للغاية بشأن رغبتها في مراقبة أعمال الامتحانات وشددت على أنه لا ينبغي للطلاب إحضار الهواتف المحمولة أو الكاميرات إلى الفصل، لذلك من خلال هذا المقال سنكتشف معًا رابط الاستعلام عن النتائج.

نتائج تربية كركوك السادس الابتدائي 2024

أكدت وزارة التربية العراقية عبر مصدر رسمي تحديد مواعيد اختبارات الصف السادس في وقت سابق لهذا الشهر، فقد أكدت الوزارة أن جميع المدارس والإدارات التعليمية العراقية ستبدأ بعملية تصحيح ومتابعة درجات الطلاب فور انتهاء الامتحانات.

ذكرت الوزارة أنها تحاول باستمرار متابعة الأعمال المصححة للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المتوقعة منه مهما كانت مرتفعة أو منخفضة، كما ذكر المصدر أنه يمكن للطلاب استخدام الرابط الإلكتروني الذي أصدرته الوزارة لمعرفة نتائج تربية كركوك السادس الابتدائي 2024 ويمكنكم من خلال الإجراءات المذكورة أدناه للاطلاع عليه.

رابط نتائج تربية كركوك السادس الابتدائي 2024

يمكن استخدام الإجراءات المذكورة أدناه لمعرفة نتائج تربية كركوك السادس الابتدائي 2024: