“النجاح عندنا” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع محافظات العراق

أعلنت بعض مديريات التربية العراقية، عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق، ليتبق بعض المحافظات التي لم تظهر فيها النتائج، حيث إن وزارة التربية العراقية شددت على كافة المديريات بالإعلان في أقرب وقت، بحيث يطلع عليها جميع الطلبة والطالبات في الدولة، ويمكن الإطلاع على كشوفات نتائج السادس الابتدائي، والعمل على معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

ووفرت وزارة التربية العراقية رابط الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، بما توفر على الطلبة الوقت والجهد اللازم في استخراج كشوفات النتائج، إضافة إلى أن ذلك يكون عبر موقعها الرسمي أو من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، التي به جميع النتائج لمختلف المراحل الدراسية ولكافة المحافظات، للإطلاع على النتائج ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي

ويمكنك الإطلاع على كشوفات نتائج السادس الابتدائي ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها، وفقًا للخطوات الأتيه:-