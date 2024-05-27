“samsung a35 5g” موبايل الغلابة وبسعر مفاجأه من سامسونج

يأتي هاتف Samsung Galaxy a35 بعد الكثير من التسريبات والتوقعات أخيرًا قامت شركة سامسونج بالكشف عن الجيل الجديد من أهم هواتفها في الفئة المتوسطة حيث قدمت الشركة هاتفي Samsung A35 5G أخذ هاتف samsung a35 حيز كبير من عقول هواة الهواتف الذكية، حيث أنه يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعله الخيار الأنسب بالنسبة لأصحاب الفئة الإقتصادية وأعلنت عن مواصفاته وعن سعره الرسمي في الأسواق العربية والتي سوف نوضحها لكم في السطور التالية.

مواصفات Samsung A35 5G

يدعم خاصية الاتصال اللا تلامس الـ NFC .

يدعم الهاتف بشريحتين اتصال من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

يأتي الهاتف بأبعاد 161.7x78x8.2 ملم مع وزن 209 جرام .

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP67 حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة .

متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج مع إطار من البلاستيك .

الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعمه إلى معدل تحديث 120Hz مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus Plus مع سطوع يصل الي 1000 شمعة .

يأتي الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي:-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .



– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .

يأتي الهاتف بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 MP5 فهو نفس المعالج الموجود في الـ Samsung Galaxy A54 5G .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع الـ Ultra Wide أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 5 ميجا بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة .

يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE, aptX .

يأتي بصوت ستريو .

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS .

وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب ( عن طريق السوفت وير ) والبوصلة والجيروسكوب .

منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG .

البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط .

يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1 .

يتوفر الهاتف بلون كحلي وبلون أزرق ثلجي وبلون بنفسجي وبلون ليموني .

مميزات Samsung Galaxy A35 5G

تقدم الكاميرا الخلفية تجربة جيدا جدا .

يأتي الهاتف بظهر زجاج ومقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP67 .

شاشة أموليد بمساحة كبيرة وتدعم معدل التحديث الـ 120Hz .

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على تجربة صوتية أفضل .

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تقدم أداء جيد .

يأتي بأحدث أندرويد مع ضمان تحديثات أندرويد لـ 4 أعوام .. وتحديثات أمنية لـ 5 أعوام

عيوب موبايل Samsung Galaxy A35 5G

يفتقد إلى منفذ سماعات الاذن الـ 3.5 ملم .

كنا نتمنى أن يتم تقليل حواف الشاشة بشكل أكبر .

سرعة الشحن الـ 25 واط كنا نتمنى أن تأتي بقدرة أقوى .

ستحتاج إلى شراء الشاحن بشكل منفصل كما هو معتاد عن سامسونج .

أداء جيد بفضل معالج الـ Exynos 1380 مع واجهة سامسونج المميزة ولكن كان من الأفضل استخدام معالج قوي في الألعاب من ميدياتك أو كوالكم ليكون الهاتف تكملة لمسار هاتف Samsung A34 5G صاحب الأداء القوي .

سعر هاتف Samsung Galaxy A35 5G