أطلق مصرف الرافدين مجموعة من السلف والقروض التي يمكن التقديم إليها والحصول عليها إلكترونيًا، مع توفير كافة التسهيلات والإجراءات عند التقديم في هذه السلف الإلكترونية، بالإضافة إلى أن المصرف يعد من أكبر وأعرق المصارف الحكومية الذي يتعامل مع شريحة كبيرة من المواطنين في كافة أنحاء المحافظات وبمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، هذا وأن التقديم في السلف التي تصل لمليون دينار عراقي، يكون وفق إجراءات معنية، نوضحها لكم في مقال اليوم.

الحصول على سلفة الرافدين مليون دينار

هناك بعض التفاصيل الهامة التي يمكنك التعرف عليها عند التقديم على سلف الرافدين المتاحة أمام جميع الموظفين والمتقاعدين، ومن بينها الأتي:-

السلفة تصل قيمتها لمليون دينار عراقي ومن الممكن أن تزيد أو تنخفض وفقًا للنشاط التي ترغب في إقامته.

كذلك فإن الفائدة الخاصة بالتمويل تكون 25%.

هي موجهة إلى جميع الموظفين والمتقاعدين مع إختلاف دخلهم الشهري.

السلفة يمكنك تقديم طلب إلكتروني عبر موقع مصرف الرافدين الرسمي أو زيارة أقرب فرع من فروع المصرف.

تقديم المستندات المعنية بطلب الحصول على السلفة.

“سلفة 100.000.000 دينار” مصرف الرافدين!.. خبر عاجل للموظفين والمتقاعدين في العراق

وحتى يتم قبول كافة الطلبات المقدمة والراغبة في الحصول على سلفة الرافدين بالعراق، بعض الشروط المتمثلة في الأتي:-