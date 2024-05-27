هاتف جبار من سامسونج.. هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A34 5G.. سعره على قد الايد

تطلق سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy A34 5G مع التركيز الشديد على تصميم يتماشى مع هواتفها الفاخرة، حيث يأتي الهاتف مزودا بمعالج قوي من نوع ميدياتيك Dimensity 1080 الذي يمكن من الاستفادة الكاملة من شبكات الجيل الخامس، تضم الشاشة شاشة سوبر اموليد بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية سلسة ورائعة، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تكفي للاستخدام المكثف طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكررة.

مواصفات الهاتف

هاتف ذكي بشهادة IP67 يتميز بمقاومته للماء والغبار، كما يتمتع بقدرة على الاتصال القريب المدى NFC.

يحتوي على بطارية ذات سعة كبيرة تدوم لفترة طويلة، ويوفر جودة صوت ستيريو مذهلة.

يتميز بمعالج يوفر أداء سريع وسلس في التطبيقات اليومية، وأداء جيد في الألعاب. يتمتع بشاشة كبيرة عالية الدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز لتوفير استجابة أفضل، وسطوع عال يصل إلى 1000 شمعة للاستخدام في ظروف الإضاءة الشديدة.

يتميز بأداء ممتاز للكاميرات، خاصة الكاميرا الخلفية.

يتمتع هذا الهاتف بمواصفات متميزة حيث يعمل بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Dimensity 1080، والذي يضمن أداء قوي وسريع.

كما يضم الجهاز مجموعة من الكاميرات الخلفية بدقة 48 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و5 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة بمختلف الظروف.

إضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، مثالية لالتقاط صور السيلفي الواضحة وعمل مكالمات الفيديو بجودة ممتازة.

من جهة أخرى، يأتي الهاتف مزود ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تضمن استخدام طويل الأمد دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

ويتميز الجهاز بمقاومته للغبار والماء بتصنيف IP67، مما يجعله مناسب للاستخدام في بيئات مختلفة دون القلق من تعرضه للتلف.

سعر الهاتف

في سوق مصر، يتوفر هاتف بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، مزود بذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، معروض بسعر يتراوح حوالي 12600 جنيه مصري، بينما تعرض النسخة ذات سعة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية بسعر يقدر بحوالي 13800 جنيه مصري.