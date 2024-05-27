شاهد الآن فاتح القدس… مسلسل صلاح الدين الأيوبي Kudüs Fatihi الحلقة 26 الموعد والقنوات الناقلة لها

يترقب محبو مسلسل صلاح الدين الأيوبي Kudüs Fatihi الحلقة 26 مترجمة للعربية وتردد القنوات الناقلة، حيث ينتظرون بفارغ الصبر موعد عرض الحلقة الجديدة الإثنين من كل أسبوع وذلك وفقاً للجدول الأسبوعي المعتاد يسعى المتابعون لمتابعة آخر التطورات التي تثير الحلقات بشكل كبير

مما دفع بأعداد أكبر من المشاهدين للاهتمام به تمكن مسلسل صلاح الدين الأيوبي من تحقيق نجاحات غير مسبوقة خلال عرض 25 حلقة فقط، حيث جذب انتباه الجماهير بقصته المثيرة وأحداثه المشوقة يتوقع أن تشهد الحلقات القادمة المزيد من النجاحات والتفاعل الإيجابي من الجمهور.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي Kudüs Fatihi الحلقة 26

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 26 مترجمة للعربية من بين أفضل المسلسلات التاريخية التركية التي تم إنتاجها مؤخرًا، حيث يروي القصة الحقيقية لحياة البطل صلاح الدين الأيوبي ونضاله ضد الصليبيين من أجل استعادة القدس يتميز المسلسل بحبكة درامية مميزة وإخراج فني متميز.

من المقرر عرض الحلقة 26 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي مساء اليوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024 وذلك على قناة TRT التركية وفقا للجدول الزمني الأسبوعي سيتم بث الحلقة في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر والسعودية.

بالإضافة إلى ذلك ستتاح فرصة مشاهدة الحلقة المترجمة للعربية وبجودة عالية عبر قناة الفجر الجزائرية مساء الثلاثاء من كل أسبوع، كما يمكن متابعة الحلقة عبر الإنترنت من خلال مواقع مثل ايجي بست وماي سيما وذلك بجودة عالية تصل إلى 4K.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 26

لمتابعة أقوى حلقات المسلسل التاريخي المميز صلاح الدين الأيوبي يمكن الحصول على ترددات القنوات الناقلة له عبر مختلف الأقمار الصناعية من خلال الترددات التالية:

تردد قناة TRT على نايل سات

التردد: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة TRT على عرب سات

التردد: 12073

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

من خلال هذه الترددات يمكن للمشاهدين الوصول إلى حلقات المسلسل بسهولة على شاشاتهم مع توفير جودة عالية للصورة والصوت سيتمكن المهتمون بالتاريخ والدراما من متابعة قصة صلاح الدين الأيوبي ونضاله من أجل العدالة والحرية عبر هذه القنوات المتاحة.