أبشر الخير جاي لحد عندك .. موعد صرف تموين شهر يونيو 2024 “هتصرف 100 جنية ياعم”

تزامنًا مع اقتراب شهر يونيو يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف تموين شهر يونيو 2024 حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يوم السبت الموافق الأول من يونيو 2024 هو أول أيام صرف تموين شهر يونيو القادم ، ويستطيع جميع المواطنين الحصول على السلع التموينية الخاصة بشهر يونيو في صباح يوم السبت القادم ، وتم توفير العديد من السلع التموينية بأسعار مخفضة في جميع منافذ وزارة التموين الاستهلاكية في جميع المحافظات المصرية ، وخلال السطور التالية نكشف عن قيمة نصيب الفرد علي تموين شهر يونيو 2024.

موعد صرف تموين شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقعها الرسمي عن موعد صرف تموين شهر يونيو 2024 وذلك يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ، ويستمر صرف السلع التموينية طوال أيام شهر يونيو 2024 ويحصل الفرد الواحد على زجاجة زيت واحدة وكيلو جرام واحد من السكر على بطاقة التموين ، كما أتاحت وزارة التموين امكانية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وذلك إلكرتونيًا عبر موقع “مصر الرقمية.

نصيب الفرد علي تموين شهر يونيو 2024

يبلغ نصيب الفرد علي تموين شهر يونيو 2024 قيمة 50 جنيهًا فقط وذلك لأول أربعة أفراد علي البطاقة التموينية ، كما يبلغ نصيب الفرد الخامس علي البطاقة 25 جنيهًا ، ومن الجدير بالذكر أنه يتم توفير أكثر من 32 سلعة تموينية مختلفة بأسعار مخفضة على بطاقة التموين ، وتعتبر البطاقة التموينية من أقوى وسائل الدعم التي توفرها الحكومة المصرية للمواطنين في السنوات الماضية.