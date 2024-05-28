هيئة الفلك المصرية توضح موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا في مصر والوطن العربي+محلس الوزراء يكشف إحازة الموظفين في العيد

موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا، بدأ الناس في الاستعداد لعيد الأضحى لعام 2024 بشوق وحماس كبير، ويعد هذا العيد من أبرز الأعياد في التقويم الإسلامي ويحظى بشعبية واسعة بين المسلمين حول العالم، ويأتي تاريخ عيد الأضحى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يكون المسلمون قد قضوا فترة من الصلاة والصوم والتسبيح خاصة في العشرة الأواخر من رمضان، وتستمر احتفالات عيد الأضحى لعدة أيام، تملؤها السعادة والبسمة على وجوه الناس الذين يحتفلون بأداء العبادات والتقرب إلى الله.

موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا

أظهرت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية أن عيد الأضحى 2024 سيوافق اليوم العاشر من ذي الحجة، أي الأحد 16 يونيو 2024، وسوف تكون بداية شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

وأظهرت الحسابات الفلكية أن الهلال لشهر ذي الحجة سيولد في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، بعد حدوث الاقتران يوم الخميس 29 من شهر ذي القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في محافظات جمهورية مصر العربية فيظل الهلال الجديد ظاهرًا في سمائها لفترات تتراوح بين 12 و20 دقيقة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر

يحتفل المسلمون في مصر وجميع أنحاء العالم بعيد الأضحى لعام 1445هـ، والذي يستمر لمدة 4 أيام وذلك حسب المواعيد التالية: