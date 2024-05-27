اسماء الرعاية الاجتماعية (الوجبة الاخيرة) pdf كل المحافظات.. اسمـــــك

اسماء الرعاية الاجتماعية يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من عمليات الفرز والمراجعة والتأكد من طلبات المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية التي تحرص الحكومة العراقية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على تقديمه لبعض الفئات الخاصة من أبناء الشعب الأكثر احتياجا للدعم والمساندة، وقد تقدم للحصول على الدعم عدد كبير جدا من المواطنين مما أدى إلى تأخر ظهور الدفعة الأخيرة من أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية

ينتظر عدد كبير من المواطنين الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية، والتي من المتوقع أن تحصل على دعم من قبل الحكومة العراقية وذلك على النحو التالي:

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق برنامج الرعاية الاجتماعية لدعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا في الدولة.

تم تقسيم البرنامج لعدة وجبات في كل وجبة يحصل عدد من المواطنين على الدعم.

من الفئات المستحقة للدعم في البرنامج هم الأرامل والمطلقات المعيلات لأطفال صغار وأيضا الأسر الفقيرة التي لا تمتلك دخل ثابت

رابط الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية أصبح وشيك جدا، حيث اقتربت اللجان المختصة بفحص الطلبات على الانتهاء من الطلبات المقدمة وفور الانتهاء منها سوف يتم الإعلان عن أسماء المستحقين للدعم، حيث يمكن الاستعلام عن الأسماء من خلال الخطوات التالية: