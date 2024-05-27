“استعلم بالرقم الامتحاني” نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية

أعلنت وزارة التربية في العراق عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي في معظم المحافظات، حيث تم الإعلان عن نتائج الطلبة الناجحين والناجحات، ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن عمليات الإعلان عن النتائج ما زالت مستمرة في بعض المحافظات الأخرى، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة، ويمكن للطلبة وأولياء أمورهم الاستعلام عن جميع النتائج من خلال زيارة موقع “نتائجنا” على الإنترنت، بالإضافة إلى الاستعلام عنها مباشرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024

تتيح وزارة التربية العراقية للجميع الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بسهولة عبر الرابط المباشر على موقع الوزارة وموقع “نتائجنا“، تم الإعلان عن نتائج الامتحانات في العديد من المحافظات العراقية مثل الرصافة والكرخ وواسط، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور فرصة التحقق من النتائج بسرعة وسهولة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 نتائجنا

تأتي هذه البيانات لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج للطلاب وأولياء الأمور، مع الحرص على الشفافية والدقة في إعلان النتائج، نحن نعمل بجد لتزويد الطلاب بالمعلومات الضرورية وتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، مصادر في وزارة التربية والتعليم العراقية أكدت أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2024، وسيكون بإمكان جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم بسهولة عن طريق اتباع الإرشادات التالية: