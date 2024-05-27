تنزيل تردد قناة وناسة الجديد نايل سات لمتاعة جميع اغاني لولو

مروان بدر تاريخ النشر
تنزيل تردد قناة وناسة الجديد نايل سات لمتاعة جميع اغاني لولو
تردد قناة وناسة

قناة وناسة للأطفال تمتلك شعبية كبيرة بين الأولياء والأطفال نظرًا لتقديمها محتوى تعليمي متنوع ومناسب لمختلف الفئات العمرية، بما في ذلك برامج تنمية المواهب وتعلم المهارات، تعتبر القناة واحدة من القنوات المتخصصة التي تهتم بالأطفال حتى سن 13 عامًا، وتسعى لنشر القيم الدينية والأخلاقية من خلال برامجها بطريقة بسيطة وممتعة.

قناة وناسة

قناة وناسة للأطفال حققت نجاحًا كبيرًا منذ إنشائها بفضل ميزاتها المتعددة، حيث تقدم محتوى متنوع بجودة عالية وبث على مدار الساعة دون انقطاع، مع احترام القيم والتقاليد المجتمعية. تسعى لتوسيع نطاقها الإذاعي والبثي عالميًا، وتتفاعل مع جمهورها عبر موقعها الإلكتروني. تجمع بين الأصالة والحداثة وتهدف إلى إرضاء جميع الأذواق بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج، وتعاقد مع نجوم الموسيقى والفنانين، بالإضافة إلى امتلاكها لمكتبة ضخمة من الأعمال الفنية الحصرية.

تردد قناة وناسة

  • التردد: 11470 / 11559 (v) .
  • القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.

كما جاء تردد قناة كراميش التابعة لقناة وناسة علي النحو التالي:

  1. التردد: 11643.
  2. معدل الترميز: 27500.
  3. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  4. جودة: HD.
  5. استقطاب: أفقي.

أهم اغاني قناة لولو

تردد قناة وناسة الذي يشمل Wanasah يضم مجموعة كبيرة من الأغاني الشهيرة، سواء الحديثة أو القديمة، التي تلبي مختلف الأذواق وتجذب جمهورا واسعا حول العالم، من بينها:

  • “كله منك” للمطرب رابح صقر.
  • “مو بالساهل” للمطربة اسيل.
  • “يا حلالي ويا مالي” للمطرب محمد عساف.
  • “يا العزيز” للمطرب أيمن الأعتر.
  • “لبينا” للمطرب عيسى الكبيسي.
  • “حاولت أغير” للمطربة بلقيس.
  • “مسكين” للمطرب راشد الماجد.
  • “صيادة” للمطرب قصي حاتم.
  • “يكفيني أنت” للمطرب محمد إحسان.
  • “هابي هابي” للمطربة حلا الترك.
  • “يقولوا يقولوا” للمطربة جميلة.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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