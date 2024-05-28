مصرف الرافدين.. موعد صرف راتب التقاعد لهذا الشهر وقيمة الزيادة التي أقرتها هيئة التقاعد

زادت الاستفسارات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ازدادت رغبة العديد من المواطنين في معرفة ما إذا كانت هناك زيادة في الرواتب لهذا الشهر، حددت الحكومة العراقية موعدًا ثابتًا شهريًا لصرف رواتب المتقاعدين، وانتشرت الشائعات حول وجود زيادة في رواتب المتقاعدين خلال شهر يونيو، لذلك سنوضح جميع التفاصيل حول هذه الرواتب وكيفية الاستعلام عنها.

موعد صرف راتب التقاعد لهذا الشهر

وفقاً للإجراءات المعتمدة من قبل هيئة التأمينات، سيتم صرف رواتب المتقاعدين في شهر يونيو 2024 في اليوم الأول من الشهر، نظرًا لأن هذا التاريخ يوافق يوم السبت، الموافق 1 يونيو، والذي يكون عطلة في بعض المناطق، سيتم تقديم موعد صرف الرواتب ليكون يوم الخميس، الموافق 30 مايو 2024. ووفقًا للتقويم الهجري، سيكون يوم الخميس الموافق 25 ذي القعدة 1445.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين وزارة المالية العراقية

إننا على بعد أيام قليلة فقط من تاريخ صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يونيو 2024، ومن المقرر أن تكون في بداية الشهر القادم، ومع ذلك، هناك شروط يجب توفرها للحصول على الزيادة الجديدة في مستحقات التقاعد في العراق عام 2024، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي: