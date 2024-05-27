في خطوتين بس وبنصف السعر .. رابط دفع فاتورة الغاز عبر شركة بتروتريد بالفيزا والموبايل 2024

يظل البحث كبير من جانب المواطنين في تلك الفترة الجارية حول رابط دفع فاتورة الغاز، فمن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم دفعها بشكل إلكتروني بكل سهولة من خلاله، وفيما يلي سوف نوضح لكم تفاصيل السداد من خلال عدة طرق بينتها الشركة، وكذلك سنوفر لكم هذا الرابط المخصص للدفع.

رابط دفع فاتورة الغاز

يمكنك الآن تسديد فاتورة الغاز بسهولة عن طريق موقع ماي فورى، بتنزيل التطبيق من متجر الأبل للآيفون ومتجر بلاي للأندرويد، كما أنه يمكنك أيضا الدفع عبر الرابط التالي هنا.

كيفية سداد فاتورة الغاز 2023

من الممكن أن تقوم بسداد فاتورة الغاز بكل سهولة من خلال إحدى الطرق التالية:

الموقع الرسمي للشركة.

المحافظ الإلكترونية

محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.

محفظة BM بنك مصر.

بعض المواقع الالكترونية التابعة لشركات الدفع عبر الإنترنت

ماكينات السداد الإلكتروني POS

يمكن دفع فواتير الغاز من خلال الماكينات المتوفرة في المحلات التجارية والصادرة عن شركات مثل ضامن وفوري وأمان ومصاري وخدماتي وإي فاينانس وبي BEE.

مكاتب البريد المصري

يمكن للعميل دفع فاتورة استهلاك الغاز الخاصة به من خلال أي فرع بريد خلال ساعات العمل الرسمية للبريد.

موقع ماي فوري.

موقع جوميا من خلال خدمة “جوميا باي“

دفع فاتورة الغاز بالفيزا

يمكن للعملاء سداد فاتورة الغاز عبر الفيزا من خلال موقع الشركة، حيث يتم تدوين رقم الحساب واختيار خيار الدفع بالفيزا. سيتم استلام وصل نصي من البنك بتأكيد الدفع، وستظهر نتيجة البحث على الهاتف.