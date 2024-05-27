عديتك وصلت يا معلم .. زيادة معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى 2024 ! أعرف التفاصيل

تداول الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الساعات الأخيرة الماضية الكثير من الاخبار حول زيادة معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى 2024 وقد نفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات جميع الأخبار الخاصة بزيادة معاشات شهر يونيو وأكدت أن الزيادة الخاصة بالمعاشات تم صرفها خلال شهر مارس الماضي عقب إعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات ، وذلك تزامنًا مع غلاء الأسعار وسوء الأحوال المعيشية للكثير من المواطنين خلال الشهور الماضية.

زيادة معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى 2024

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار غير صحيحة حول زيادة معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، حيث يوافق عيد الأضحى يوم السادس عشر من شهر يونيو 2024 ، وتستمر اجازة عيد الاضحى المبارك لمدة اسبوع كامل ، وسيتم صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 15% كما تم اعتمادها من قبل مجلس النواب خلال شهر مارس الماضي.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

يبدأ صرف معاشات شهر يونيو 2024 يوم السبت الموافق الأول من يونيو 2024 ويستمر صرف معاشات شهر يونيو لمدة 5 أيام متتالية ، وذلك لتجنب الزحام خلال ساعات النهار وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة ، ويستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر يونيو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال مكاتب البريد المصري أو عبر خدمات فوري ، ومن الجدير بالذكر أنه تم رفع الحد الأدني للمعاشات خلال العام الجاري مرتين على التوالي.