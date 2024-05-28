الكلام على أي ؟؟ .. حقيقة صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 1000 جنيه بمناسبة عيد الأضحى

هناك العديد من الأخبار التي تم تداولها في الأيام الأخيرة عن صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو بزيادة قدرها 1000 جنيه، حيث أن ذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى، وقد تم زيادة قيمة المعاشات في شهر مارس الماضي وقد جاءت هذه الزيادة بنسبة قدرها 15%، وسوف نوضح لكم خلال موضوعنا هذا حقيقة صرف قيمة المعاشات الخاصة بشهر يونيو بزيادة مالية قدرها 1000 جنيه.

حقيقة صرف معاشات شهر يونيو بزيادة 1000 جنيه

قامت الهيئة العامة التي تختص بالمعاشات والتأمينات بنفي كافة الأخبار المنتشرة هم صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو بزيادة قدرها 1000 جنيه، كما أكدت على كافة المواطنين وبالأخص الأشخاص أصحاب المعاشات عدم تصديق الشائعات المتداولة وعدم وأيضًا عدم انتشارها بدرجة كبيرة، وقد أكدت بأن الدولة تسعى إلى تحسين دخل كافة المواطنين بظل غلاء الأسعار السائد، وقد وفرت هيئة التأمينات والمعاشات إمكانية القيام بالاستعلام عن معاشات يونيو بشكل إلكتروني بواسطة الرقم القومي.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

من المقرر أن عند بداية كل شهر وذلك من الشهور الميلادية يتم صرف المعاشات للأشخاص المستحقين، وسوف يتم صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو خلال يوم السبت بتاريخ 1 من شهر يونيو عام 2024، وسوف يستمر صرف الرواتب الخاصة بشهر يونيو لمدة قدرها 5 أيام على التوالي، ويمكن لكافة أصحاب المعاشات أن يقوموا بصرف معاشات يونيو عن طريق كافة ماكينات الصرف الآلي الموجودة في الشوارع، وأيضًا عن طريق كافة مكاتب البريد المصري وكذلك البنوك المصرية.