pdf رابط ظهور نتائج السادس الإبتدائي 2024 ذي قار الدور الأول عبر موقع نتائجنا

ما زالت عمليات البحث مستمرة من قبل جميع التلاميذ للإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي ذي قار 2024 الدور الأول، حيث لم تقم تربية ذي قار بإعلان النتائج حتى هذه اللحظة ومن المنتظر الإعلان عنها رسمياً خلال هذه الأيام، حيث قامت العديد من المحافظات العراقية بإعلان نتائج السادس الإبتدائي ولم يتبقى سوى عدد قليل من المحافظات التي لم تعلن النتائج بعد. وقد أرجعت مديريات التربية سبب التأخير إلى التأكد من صحة كافة أعمال التصحيح الخاصة بالدفاتر الامتحانية للطلاب، وأيضاً زيادة أعداد التلاميذ بهذه المحافظات عن غيرها، لذلك، سوف نسرد لكم عبر السطور التالية خطوات الحصول على نتائج السادس ابتدائي الدور الاول ذي قار 2024.

نتائج السادس ابتدائي ذي قار 2024

توجه أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة لأداء الإمتحانات النهائية للمرحلة الإبتدائية في كافة أقضية محافظة ذي قار. وقد كشفت تربية ذي قار أنها قامت بتطبيق كافة القواعد والإجراءات الخاصة بسير الإمتحانات الوزارية، ومن ضمن أهم النقاط تسليم المغلفات في موعدها الرسمي وهو في تمام الساعة الثامنة صباحاً، كذلك تم توفير المستلزمات الفنية والأمنية والصحية داخل كافة القاعات الإمتحانيه بالمحافظة. وليس ذلك فقط، بل أيضاً مراكز الفحص، حيث اهتمت مديرية تربية ذي قار بتوفير جو مناسب لجميع الأعضاء داخل مراكز الفحص.

رابط نتائج السادس الإبتدائي 2024 ذي قار الدور الأول عبر موقع نتائجنا

يمكن لجميع التلاميذ متابعة الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإبتدائي 2024 الدور الأول بمحافظة ذي قار إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع نتائجنا، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج عبر موقع نتائجنا أو وزارة التربية العراقية. الضغط على كلمة “تنزيل” أمام محافظة ذي قار. اضغط على “تنزيل نتائج” على جوجل درايف. تحديد اسم المدرسة التابع لها. البحث حسب الرقم الإمتحاني أو الإسم الرباعي. سوف تظهر نتائج السادس الإبتدائي 2024 ذي قار الدور الأول.

حالة نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024

حتى الآن، تم الإعلان عن نتائج بعض المديريات بينما لا تزال النتائج في مرحلة التصحيح في مديريات أخرى،، وفيما يلي حالة النتائج في مختلف المحافظات:

نينوى : في الانتظار

: في الانتظار ديالى : في الانتظار

: في الانتظار الكرخ 1 : تم الرفع

: تم الرفع الكرخ 2 : تم الرفع

: تم الرفع الكرخ 3 : تم الرفع

: تم الرفع الرصافة 1 : تم الإعلان

: تم الإعلان الرصافة 2 : تم الإعلان

: تم الإعلان الرصافة 3 : تم الإعلان

: تم الإعلان النجف : تم الرفع

: تم الرفع ذي قار : في الانتظار (قريباً)

: في الانتظار (قريباً) القادسية : تم الرفع

: تم الرفع صلاح الدين : تم الرفع

: تم الرفع واسط : تم الرفع

: تم الرفع أربيل : تم الرفع

: تم الرفع السليمانية : تم الرفع

: تم الرفع دهوك : تم الإعلان

: تم الإعلان الأنبار : تم الرفع

: تم الرفع بابل : تم الرفع

: تم الرفع البصرة : في الانتظار (قريباً)

: في الانتظار (قريباً) كربلاء : تم الرفع

: تم الرفع كركوك : في الانتظار (قريباً)

: في الانتظار (قريباً) ميسان : تم الرفع

: تم الرفع المثنى: تم الرفع

رابط الحصول على النتائج

بمجرد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2024 بشكل رسمي في باقي المحافظات العراقية، يمكنكم الإستعلام عنها إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية أو موقع نتائجنا، وسوف نوافيكم في موقع البديل بكل جديد.