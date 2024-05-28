التسجيل في منصة نسك للإستفادة من الخدمات للحجاج والمعتمرين 1446

تسعى وزارة الحج والعمرة جاهدة لتوفير كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجها الحجاج، حيث أطلقت منصة رقمية تتيح جميع الخدمات بشكل إلكتروني، وهذه المنصة هي نسك التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بباقات الحج والعمرة لتتناسب مع احتياجات الجميع، وللإستفادة من هذه الخدمات، ينبغي الإلتزام بمجموعة الشروط التي حددتها وزارة الحج والعمرة لتنظيم الخدمة، حيث أن منصة نسك هي وسيلة حديثة تتيح للحجاج والمعتمرين الإستفادة من خدمات متميزة لتسهيل رحلتهم وضمان راحتهم، مما يضمن لهم تجربة حج وعمرة مثالية ومريحة.

ويمكن التسجيل في منصة نسك بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي نعرفها في هذا المقال على البديل.

التسجيل في منصة نسك

حرصًا على راحة حجاج بيت الله الحرام وخدمتهم، قامت وزارة الحج والعمرة بتوفير خدمة التسجيل في منصة نسك، لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بباقات الحج والعمرة بشكل إلكتروني. هذه الخدمات تمنح الحجاج تجربة شاملة ومتكاملة من حيث المرشدين والسكن وتذاكر الطيران وغيرها.

وتتمثل خطوات التسجيل فيما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة نسك. تسجيل الدخول في المنصة. إدراج البيانات المطلوبة من خلال نموذج التسجيل. الضغط على زر “التالي”. ستظهر صفحة تتضمن باقات الحج المتاحة. اختيار الباقة المرغوبة. الاطلاع على كافة تفاصيل الباقة المناسبة. الضغط على زر “حجز” عند التأكد من الباقة المرغوب بها. سداد رسوم باقة الحج. إدراج المعلومات المطلوبة، ثم الضغط على تأكيد عملية الدفع. الضغط على زر “طباعة” للحصول على الإيصال لاستكمال باقي الإجراءات.

ضوابط التسجيل في نسك

تعد ضوابط التسجيل في منصة نسك من أهم الأمور التي تسمح للحجاج بالاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة بشكل إلكتروني، من خلال هذه المنصة، يمكن حجز باقات الحج المناسبة، بالإضافة إلى تذاكر الطيران والفنادق والخدمات الأخرى.

تتمثل الشروط المحددة فيما يلي: