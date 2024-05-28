تعرف على خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024.. والشروط اللازمة للتقديم للحصول عليها

تعد منحة المرأة الماكثة في المنزل من المبادرات الهامة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لدعم النساء اللواتي لا يستطعن العمل خارج المنزل حيث تهدف هذه المنحة إلى تقديم دعم مالي للنساء الماكثات في المنزل لتعزيز وضعهم الاقتصادي والاجتماعي لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال الشروط المطلوبة وخطوات التسجيل تابعونا لمعرفة التفاصيل.

شروط التقديم للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة والتى يجب أن يتم توافرها فى المتقدم من أجل الحصول على المنحه فمن أهم هذه الشروط:

يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

يجب أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل دائم في الجزائر.

يجب أن تكون المتقدمة غير عاملة ولا تملك أي مصدر دخل ثابت.

يجب ألا تكون المتقدمة مستفيدة من أي برامج دعم حكومية أخرى.

يفضل أن تكون المتقدمة مسؤولة عن أسرة أو لديها أطفال يعتمدون عليها.

يجب أن تكون المتقدمة مسجلة في الوكالة الوطنية للتشغيل كباحثة عن عمل.

خطوات التقديم للحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل