“استقبل الآن” تردد قناة الرشيد العراقية الجديد 2024 على النايل سات

تعتبر قناة الرشيد من أقوى القنوات الفضائية في العراق، حيث تهتم بعرض برامج إخبارية متنوعة بأعلى جودة في الصوت والصورة، تتميز الرشيد أنها تقدم المحتوى الصادق مع التأكد من المعلومات قبل عرضها، بالإضافة إلى أنها غير متحيزة على الإطلاق، أيضا تقوم بتغطية الأحداث العالمية بجودة خيالية ورائعة للغاية، محتواها ليس مقتصر على الأخبار فقط، اينما تتيح المسلسلات العربية والأفلام الأجنبية من دارما، كوميدي، رومانسي، لذلك استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، لأنها تحرص على إرضاء جميع المشاهدين، لذلك وفرنا لكم اليوم تردد قناة الرشيد العراقية على القمر الصناعي النايل سات مع معرفة خطوات تنزيلها.

تردد قناة الرشيد العراقية على القمر الصناعي النايل سات

قناة الرشيد ليست قناة يمكن أن تقارن بالقنوات الفضائية الأخرى، لأنها تتيح محتوى متنوع من اخبار، مسلسلات، افلام، كل ذلك بشكل مجاني بدون رسوم اشتراك حتى تتناسب مع جميع المواطنين، تسعى أن تكون القناة الأولى في الوطن العربي من خلال عرضها أخبار بشكل حصري بدون تشويش أو انقطاع، لذلك وفرنا لكم ترددها من خلال فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360.

استقطاب: رأسي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التشفير: قناة مفتوحة.

اسم القناة: الرشيد AL Rasheed.

كيفية تنزيل قناة الرشيد على النايل سات

بعد أن تعرفنا على ترددها على النايل سات، دعونا نتعرف على كيفية تنزيلها من خلال فيما يلي:

افتح قائمة الإعدادات.

اختر ضبط قنوات التلفزيون.

اختر التثبيت اليدوي.

اختر القمر الصناعي الذي يكون النايل سات.

ادخل التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.

انقر على البحث.

قبل أن تخرج اختر خانة حفظ من أجل إكمال عملية التثبيت.

انقر على زر الخروج.

مميزات قناة الرشيد

تتميز قناة الرشيد بالكثير من المميزات التي جعلتها من أكثر القنوات التي عليها إقبال كبير، للتعرف عليها، تابع فيما يلي: