ظهرت برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى محافظة الإسكندرية الترم الثاني.. الرابط وخطوات الاستعلام

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني ، الدور الأول، 2024، فى محافظة الإسكندرية، حيث تعمل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، على قدم وساق من اجل المساهمة في سرعة الانتهاء، من اعمال التصحيح والمراجعة في الكنترولات تمهيدًا لعرض النتيجة على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لاعتمادها ، ومن ثم رفع جميع الدرجات النهائية للطلاب عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الإسكندرية، حتى يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسكندرية بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الإسكندرية 2024 ترم ثاني:

قال وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة الإسكندرية، أنه عقب الانتهاء من اتمام عمليات الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول 2024، وبدأت عملية التصحيح لاوراق الامتحانات، وجارى الان إجراء المراجعات النهائية ورصد الدرجات ومراجعتها بعناية للتأكد من دقة النتائج، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة الإسكندرية خلال الأول من شهر يونيو القادم، وذلك عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا إلى أنه سيتم قبل إعلان النتيجة ، الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل على المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادي للترم الأول محافظة الإسكندرية:

من خلال موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الإسكندرية، تستطيع الحصول على نتيجته الصف الثالث الإعدادي عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الإسكندرية.

القيام بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

القيام بالضغط على زر الاستعلام عن النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادي محافظة الإسكندرية:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بأعمال الشهادة الإعدادية فى المحافظة، ويتم الان العمل على قدم وساق من اجل الانتهاء من اعداد نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني، وذلك من أجل حالة القلق والترقب التى يعيشها طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الإسكندرية.