ميدو بيدور على لولو.. استقبل الان التردد الجديد لقناة كراميش 2024 Karameesh على القمر الصناعي نايل سات

hana masoud تاريخ النشر
ميدو بيدور على لولو.. استقبل الان التردد الجديد لقناة كراميش 2024 Karameesh على القمر الصناعي نايل سات

تتعدد قنوات الكرتون للأطفال ولكن أفضلها ما يتم عرضه من محتوى مفيد للأطفال ولذا تعتبر قناة كراميش واحدة من هذه القنوات التي تقدم محتوى متنوع مسلي للأطفال بالإضافة كونه مفيد لتعليمهم أبسط الحروف والأرقام بطريقة مضحكة ولهذا حازت القناة على شهرة واسعة أراد الكثير من الأمهات معرفة تردد القناة من أجل أطفالهم ولذا سنقدم لكم التردد الجديد تابعوا معنا.

تردد قناه كراميش على القمر الصناعي نايل سات

  • التردد: 11430.
  • معدل الاستقطاب: راسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: HD.

تردد قناه كراميش على القمر الصناعي عرب سات

  • التردد: 11390.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة كراميش
تردد قناة كراميش

ما هي مميزات قناة كراميش

قناة كراميش لها الكثير من المميزات التي كانت سببا في شهرتها بشكل كبير ومن هذه المميزات ما يلي:

  1. تعرض محتوى منوع للأطفال مناسب لكافة الفئات العمرية للأطفال من عمر سنة وحتى 15 سنة.
  2. القناة مجانية ولا يوجد بها أي إعلانات كما أنها تعمل على مدار 24 ساعة دون إنقطاع.
  3. تعمل القناة على جميع الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات دون الحاجة لدفع رسوم اشتراك.
  4. تعمل القناة بجودة HD العالية ولذا لا يوجد تشويش في الصوت أو الصورة.
  5. تعرض محتوى متنوع من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال بالإضافة إلى الأغاني الملائمة لهم.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش على الريسيفر

عن طريق عدة خطوات سهلة ضبط التردد على الشاشة وذلك من خلال الخطوات التالية:

  1. أولا الضغط على زر Menu الموجود في جهاز التحكم.
  2. من القائمة التي تظهر يتم اختيار ضبط التردد.
  3. يتم إدخال كافة بيانات القناة من حيث القمر الصناعي والتردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.
  4. الضغط على زر البحث والانتظار لعدة دقائق حتى يتم تحميل القناة ومن ثم إضافتها إلى الشاشة وحفظها.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
hana masoud

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
رابط مباشر “طالِع الكشوفات كاملة pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بغداد وعموم المحافظات عبر مظلتي
إنضم لقناتنا على تيليجرام