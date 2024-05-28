“كم تراجع الدولار اليوم” سعر 100 دولار في العراق اليوم في البنك المركزي والسوق السوداء بعد أخر تحديثات

في خبر مبشر للمواطنين في العراق، شهد الدولار تراجعًا في السوق السوداء اليوم، حيث سجل سعر الدولار انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، وفي تطور آخر، ظل سعر الدولار ثابتًا في البنك المركزي العراقي، دون تغيير يذكر، مما يشير إلى استقرار الوضع الاقتصادي والنقدي داخل البلاد، يعتبر هذا الانخفاض في سعر الدولار في السوق السوداء بمثابة بريق أمل للمواطنين، وقد يعكس تحسنًا تدريجيًا في الوضع الاقتصادي العام للعراق، تبقى التوقعات متفائلة بأن يستمر هذا التحسن في الأوضاع الاقتصادية والنقدية في البلاد، وأن يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

سجل اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 في البنك المركزي العراقي سعر الدولار مقابل الدينار العراقي كما يلي:

سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية هو 1310 دينار لكل دولار.

سعر بيع مبالغ الحولات إلى الخارج هو 1310 دينار لكل دولار.

سعر البيع النقدي هو 1305 دينار لكل دولار.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء

ينشر اليوم قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار في بورصات العراق الرئيسة عند الافتتاح، وعلى الرغم من أن السعر الرسمي من البنك المركزي يبلغ 131,000 دينار لكل 100 دولار، إلا أن الأسعار الفعلية تشهد تقلبات يومية، في بغداد/الكفاح سجل سعر 100 دولار 145,450 دينار ، في حين بلغت في بغداد/الحارثية 145,500دينار لكل 100 دولار، أما في أربيل، فسجل سعر 100 دولار 145,250 دينار، وفي البصرة والنجف والموصل بلغت الأسعار 145,500 دينار لكل 100 دولار، بينما سجلت في كركوك والسليمانية ودهوك الأسعار اليوم 145,300دينار لكل 100 دولار.