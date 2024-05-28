“فرصة لا تفوت”.. عروض مكتبة جرير في السعودية على الجوالات الذكية “سامسونج وهواوي”

في ظل التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا والاتصالات، تتبارى الشركات المصنعة للهواتف الذكية في تقديم أحدث التقنيات وأفضل العروض لجذب انتباه المستهلكين، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم عروض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية كواحدة من أبرز المتاجر التي تقدم عروضًا وخصومات لا تقاوم على أحدث هواتف سامسونج وهواوي.

عروض جرير على الهواتف الذكية

تشتمل عروض جرير على مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية، بداية من الهواتف القابلة للطي مثل Samsung Z Fold 5 و Huawei Mate X 3، وصولاً إلى هواتف متميزة مثل Samsung S24 Ultra و Huawei Pura 70 Ultra، وتتضمن هذه العروض تخفيضات كبيرة في الأسعار، مثل توفير حوالي 31% على Huawei Mate X 3 مع هدايا قيمة بقيمة 1499 ريال سعودي، وتخفيضات تصل إلى 1200 ريال على بعض الهواتف الأخرى مثل Huawei P60 Pro و Huawei Pro 11 nova، ومكتبة جرير في السعودية تقدم عروض مذهلة على جوالات هواوي:

جوال Huawei Mate X 3 يأتي الآن بتخفيض كبير يصل إلى 31%، حيث يبلغ سعره 5299 ريال، مما يوفر لك 2400 ريال سعودي، بالإضافة إلى هدايا قيمة بقيمة 1499 ريال.

عند شراء جوال Huawei Pura 70 Ultra، ستحصل على هدايا قيمتها 1798 ريال، وسعر الهاتف في جرير هو 5199 ريال سعودي.

يتميز هاتف Huawei P60 Pro بخصم يصل إلى 1200 ريال سعودي، ليتم طرحه بسعر 3499 ريال للنسخة التي تحتوي على 512 جيجابايت من التخزين و12 جيجابايت رام.

احصل على جوال Huawei Pro 11 nova بسعر مخفض إلى 1399 ريال، بدلاً من سعره الأصلي البالغ 2599 ريال، مما يوفر لك تقريباً 1200 ريال على النسخة التي تحتوي على 256 جيجابايت من التخزين و8 جيجابايت رام.

عروض على هواتف Samsung في جرير السعودية

يمكن للعملاء الاستفادة من أحدث التقنيات والميزات في عالم الهواتف الذكية بأسعار مخفضة، مما يسهم في جعل التسوق عند مكتبة جرير تجربة ممتعة ومربحة للجميع، حيث تعرض مكتبة جرير العروض التالية على هواتف Samsung: