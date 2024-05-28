“المشاكسين سافروا” تنزيل تردد توم وجيري 2024 تابع القط والفأر بدون توقف

تعتبر قناة توم وجيري أطفال من أكثر القنوات المحببة لملايين الأطفال في مختلف الدول العربية، حيث إن القناة تقدم تجربة هائلة في عالم الطفل، عقب تقديمها إلى العديد من البرامج والأفلام الكرتونية، وكذلك المسلسلات الكرتونية، لتكتسب بذلك شهرة كبيرة في هذه الدولة، هذا وأنه يمكن القيام بمعرفة التردد الخاص بالقط والفار على الأقمار الصناعية المختلفة بإشارة قوية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة توم وجيري

هناك بعض المعلومات الخاصة بإستقبال قناة توم وجيري أطفال، لمشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، ما بين الكرتون وغيرها من البرامج المحببة لملايين الأطفال، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري أطفال فهو النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة توم وجيري فهو 12149.

استقطاب قناة توم وجيري يكون أفقي.

معامل تصيح الخطأ: 6/5.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

استقبل الان تردد قناة توم وجيري

ويمكنك كذلك استقبال قناة توم وجيري أطفال، على الأقمار الصناعية المتمثلة في العرب سات، كما في البيانات التي نصت على النحو الأتي:-

أن تستقبل القناة على قمر صناعي عرب سات.

وكذلك فإن التردد الجديد للقناة فهو 11315.

إضافة إلى أن معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

استقطاب قناة توم وجيري يكون أفقي.

خطوات تنزيل قناة توم وجيري أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات، والعرب سات، وفقًا للأتي:-