ثبتها حالاً. تردد قناة القاهرة الاخبارية 2024 على نايل سات وتابع أخر تطورات القضية الفلسطينية

تردد قناة القاهرة الاخبارية 2024، يهتم الملايين من المواطنين بمعرفة اخر تطورات القضية الفلسطينية وما يحدث على الأراضي المختلفة في قطاع غزوة، لقد شاركت قناة القاهرة الأخبارية بدورها الإعلامي بشكل كبير وأصبحت تنقل الحدث الجديد والحصري لحظة بلحظة على مدار 24 ساعة، ولذلك يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة ترددها الخاص لتحميلها في أسرع وقت ممكن،

تعمل قناة القاهرة الاخبارية على نايل سات وعرب سات ولديها ما يكفي من الإمكانيات، منذ بداية انطلاق البث التجريبي الأول لقناة وهي في قمة التألق والنجاح وتحظى على إ‘جاب الملايين من الأشخاص، القاهرة الاخبارية هي قناة مصري 100% تعمل على تغطية جميع الأخبار الأقتصادية والسياسية والرياضية والاجتماعية، واليوم نتعرف معاً على تردد قناة القاهرة الاخبارية 2024.

تردد قناة القاهرة الاخبارية 2024

تنزيل إشارة قناة القاهرة الاخبارية عملية لا تستغرق منك سوى القليل من الوقت لأنها تتمتع بإشارة قوية جداً، وتمتلك القناة تقنيات حديثة تساهم في تحميل القناة دون مواجهة أي صعوبات، ويأتي ترددها الجديد على النحو التالي:.

التردد:11747.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

قناة القاهرة الاخبارية الجديد 2024

عامين من النجاح والانتشار والتقدم تمكنت قناة القاهرة الاخبارية أن تحصل عليها، كما أنها مصدر بحث متكرر نظراً لثقة الكثير من الأشخاص بالمحتوى الذي تقدمه، القاهرة الاخبارية هي قناة مصرية ضمن قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومقرها الرئيس 6 اكتوبر تهتم القناة بتغطية جميع الأخبار المحلية والدولية، وخلال هذه الفترة تعتبر من القنوات التي تنقل الحدث الحي المباشر من قطاع غزة والأحوال التي يعيش فيها المواطنين الفلسطينيين وسط حرب واحتلال، تقدم القناة مجموعة من البرامج الاخبارية منها برنامج واجهة الحقيقة وبرنامج صباح جديد وبرنامج ثم ماذا حدث وبرنامج هذا المساء، كل هذه البرامج وأكثر ومجاناً على القاهرة الإخبارية.