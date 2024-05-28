“وزارة المالية” سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة 100 ألف دينار عراقي

أصبحت رواتب المتقاعدين على وشك النزول لشهر يونيو 2024، خاصة مع اقتراب موعد التوزيع التي يتم في العديد من المحافظات العراقية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى أن وزارة المالية العراقية، قامت بتحديد سلم الرواتب الجديد بما يشمل الزيادة الأخيرة التي تصل إلى 100 ألف دينار عراقي، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع والمشتركين في هيئة التقاعد.

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق

وتتمثل قائمة رواتب المتقاعدين الجديد في العراق، بإضافة زيادة تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-

أن يحصل المتقاعد على راتب 500 ألف دينار وهو الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين.

بينما يحصل المتقاعد على راتب 600 ألف دينار بدلاً من 500 ألف دينار.

إضافة إلى حصول المتقاعد على راتب 650 ألف دينار بدلاً من 550 ألف دينار.

هذا وأن المتقاعد سيكون له حق الحصول على راتب 700 ألف دينار بدلاً من 600 ألف دينار عراقي.

بالإضافة إلى حصوله على راتب 800 ألف دينار بدلاً من 700 ألف دينار.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

ولكي تقوم بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، لمعرفة قيمة الراتب بالزيادة التي تم التصديق عليها مؤخرًا، يُرجى اتباع الخطوات التالية:-