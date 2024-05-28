برقم الجلوس…. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني جميع المحافظات

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، والتي تعد من أكثر المراحل الدراسية التي يجب على الطالب أن يحصد فيها أعلى الدرجات، ليتمكن من الالتحاق بالمرحلة الثانوية ثم الكلية، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عددد كبير من الطلاب في البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات والتي سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يعيش طلبة وطالبات الثالث الإعدادي حالة من القلق بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية، كما أكدت الوزارة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 جميع المحافظات تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وتجنب الذهاب إلى المدارس، وإليكم خطوات الإستعلام.

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

أو زيارة موقع نتيجة نت.

ثم ادخل على نتائج الطلاب.

اختر الترم الثاني للعام الدراسي 2024.

بعد ذلك ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب .

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد والنسبة المئوية للمجموع الكلي.

أما في حالة عدم ظهور النتيجة يجب التوجه للمدرسة التابع لها الطالب .

موعد الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية 2024

وصرح الدكتور”رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حتى يتم التأكد من أن الطلاب حصلوا على درجاتهم دون حدوث أي أخطاء ، ومن المقرر أن تقوم كل محافظة بالإعلان عن النتائج بعد اعتمادها رسمياً من قبل السادة المحافظين، على أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلبة خلال مؤتمر صحفي يتم إذاعته على القنوات الفضائية والأرضية، وتتمنى أسرة البديل النجاح والتوفيق للجميع.