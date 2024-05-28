شوكت PDF.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عموم العراق عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 واحدة من أهم عمليات البحث على جوجل منذ فترة طويلة وحتى اليوم، ويعيش المواطنين على أمل الصرف ويبذلون أقصى الجهد في البحث عن أي معلومة حتى لو صغير كي تطمئن قلوبهم بأن هناك صرف الدفعة حتى لو طالت فترة الانتظار، وخاصةً بأن هناك بعض الصفحات تستغل حالة المواطنين وتنشر بعض الأخبار الزائفة وهذا ما يسبب لهم قلق شديد وهم في أشد الحاجة للمساندة وتقديم يد العون في هذه الظروف الصعبة،

لقد وردتنا أخبار جديدة وحصري حول صرف مستحقات الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية، حيث صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن التأخير في عملية الصرف نتيجة لعدم اكتمال الخطوة الأخيرة وهي الموازنة المالية، ترقبوا معنا التقرير التالي وسوف نوضح لكم المزيد بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وحسب التصريحات الأخيرة لهيئة الحماية الاجتماعية بأن الوجبة على وشك الانطلاق والاستعلام عنها يكون من خلال الموقع الإلكتروني لذا عليكم اتباع الخطوات التالية:.

الضغط على هذا الرابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إدخال كود التحقق المرئي والنقر يقدم. اختر الخدمات. اختار الحماية الاجتماعية. ثم اختر الوجبة السابقة. إدخال اسم المحافظة. الرقم الوطني. الضغط على استعلام ثم تنزيل وعرض الملفات.

موعد إعلان أسماء المشمولين بالدفعة 7 العراق

قامت بعض المصادر التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية ووززارة العمل العراقية بالكشف عن بعض التفاصيل الواضحة والصريحة لكي تطمئن المواطنين، وأكدت المصادر بأن كشوفات المشمولين مازالت لم يتم التصديق عليها من قبل وزارة المالية العراقية المسؤول الأول لصرف الموازنة، وحسب بعض التصريحات أن هناك تصويت من البرلمان للمطالبة بسرعة وضع الموازنة المالية لم يحدث، ولكن يبدأ التصويت لصرف الدفعة السابعة شهر يونيو المقبل، وبعدها يتم تحميل كشوفات المشمولين عبر الموقع الإلكتروني المخصص مظلتي، كما يتم الإعلان عن الوجبات القادمة ووضع الضوابط والشروط الجديدة للتسجيل لسنة 2024