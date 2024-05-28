“الرابط من هنا” .. خطوات التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال بالمملكة العربية السعودية 2024 | إليك الشروط

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“الرابط من هنا” .. خطوات التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال بالمملكة العربية السعودية 2024 | إليك الشروط
برنامج التأهيل الشامل للأطفال

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تهدف إلى توفير الدعم المالي لهذه الفئة الهامة، وسوف نستعرض شروط التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال من خلال المقالة التالية من موقعنا ” البديل”.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل للأطفال 

إليك أهم الشروط الضرورية التي يجب توافرها عند التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال:

  • يجب أن يكون الطفل حاصلاً على الجنسية السعودية.
  • أن يكون الطفل مقيماً في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
  •  لا يتجاوز الدخل الشهري لأسرة الطفل 4 آلاف ريال سعودي.
  • عدم التواجد في مراكز الإيواء الحكومية السعودية.
  • أن يتم تسجيل الطفل أولاً عند وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يتم تقييم إعاقته من قبلها.
  • تسجيل إعاقة الطفل ضمن برنامج الإعانة المالية.
  •  لا يكون الطفل مقيماً في أحد المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية على نفقة الدولة لمدة تتجاوز 6 أشهر خلال العام الواحد.

متطلبات التسجيل في التأهيل الشامل للأطفال 

فيما يلي متطلبات لازمة  للتسجيل في التأهيل الشامل للاطفال 2024، وهي كالآتي:

  • أن يكون لدى الطفل تقييم إعاقة ساري الصلاحية.
  • أن يكون لدى الطفل أو ولي أمره حساب بنكي ليتم إيداع مبلغ الإعانة فيه.
  • تجهيز ولي أمر الطفل لبيان توضيحيا للراتب أو الدخل الشهر له.

كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال

إليك أهم الخطوات التي توضح كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال:

  • الولوج إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • النقر على “الخدمات الإلكترونية” التي تجدها على الصفحة الرئيسية.
  • اختر “إعانة التأهيل الشامل” من القائمة المتاحة.
  • انقر على زر “تقديم طلب” للمتابعة.
  • قم بملء البيانات المطلوبة في النموذج المقدم على الموقع.
  • قبل المتابعة، قراءة والموافقة على كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالبرنامج.
  • بعد الانتهاء من ملء النموذج والموافقة على الشروط، اضغط على زر “تقديم” أو “إرسال” لإرسال طلبك.
  • سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب إلى هاتفك المحمول لتأكيد الطلب بنجاح.
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