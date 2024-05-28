“الرابط من هنا” .. خطوات التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال بالمملكة العربية السعودية 2024 | إليك الشروط

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تهدف إلى توفير الدعم المالي لهذه الفئة الهامة، وسوف نستعرض شروط التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال من خلال المقالة التالية من موقعنا ” البديل”.
شروط التسجيل في التأهيل الشامل للأطفال
متطلبات التسجيل في التأهيل الشامل للأطفال
فيما يلي متطلبات لازمة للتسجيل في التأهيل الشامل للاطفال 2024، وهي كالآتي:
- أن يكون لدى الطفل تقييم إعاقة ساري الصلاحية.
- أن يكون لدى الطفل أو ولي أمره حساب بنكي ليتم إيداع مبلغ الإعانة فيه.
- تجهيز ولي أمر الطفل لبيان توضيحيا للراتب أو الدخل الشهر له.
كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال
إليك أهم الخطوات التي توضح كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل للأطفال:
- الولوج إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- النقر على “الخدمات الإلكترونية” التي تجدها على الصفحة الرئيسية.
- اختر “إعانة التأهيل الشامل” من القائمة المتاحة.
- انقر على زر “تقديم طلب” للمتابعة.
- قم بملء البيانات المطلوبة في النموذج المقدم على الموقع.
- قبل المتابعة، قراءة والموافقة على كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالبرنامج.
- بعد الانتهاء من ملء النموذج والموافقة على الشروط، اضغط على زر “تقديم” أو “إرسال” لإرسال طلبك.
- سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب إلى هاتفك المحمول لتأكيد الطلب بنجاح.