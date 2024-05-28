“حقك بالزيادة الجديدة” موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 وخطوات الاستعلام عن الزيادة المقررة

أوشك شهر مايو على الإنتهاء مما جعل الكثير من أصحاب المعاشات في البحث عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 ، كونه مصدر الدخل الوحيد للكثير منهم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد الصرف ورابط الاستعلام عن الزيادة المقررة على المعاش.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن زيادة معاشات شهر يونيو 2024 والتي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يونيو بداية من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وذلك من خلال ماكينات الـ atm نظراً لأن يوم السبت عطلة رسمية على أن يتم الصرف المعاشات من مكاتب البريد ومكاتب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية وفروع البنوك وفروع المحافظ الالكترونية بداية من يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.

حقيقة زيادة معاشات شهر يونيو 2024

أما عن زيادة معاشات شهر يونيو 2024، وهو الخبر الذي تم تداوله في الكثير من المواقع الالكترونية خلال الأيام الماضية، وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة “نيفين القباج” أنه لا يوجد زيادة في معاشات شهر يونيو وأن الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة بالمرة، وأشارت الوزارة إلى أنه تم صرف الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي بقيمة 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.

رابط الاستعلام عن معاش شهر يونيو 2024

ويمكن لأي مواطن مستفيد من المعاشات الإستعلام عن مبلغ المعاش والزيادة المقررة من خلال إتباع الخطوات الآتية: