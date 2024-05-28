“شوفها قبل أي حد” مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 بجودة HD والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من محبي الدرما التركية عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 بجودة HD، الذي بات من أهم وأشهر المسلسلات التركية التي جذبت أنظار الملايين من المشاهدين بسبب الأحداث الشيقة التي يسردها لنا المسلسل في كل حلقة ، مسلسل تركي استطاع أن يجذب أنظار الكثير من الأشخاص من شتى الأعمار والجنسيات، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 على قناة الفجر الجزائرية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 بجودة HD

يعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 162 من أكثر الأعمال التاريخية التي حققت أعلى نسب مشاهدة سواء على القنوات الفضائية أو على المواقع الالكترونية، حيث يهتم صناع العمل بعرض الأحداث التي وقعت وقت قيام الدولة العثمانية والصراعات التي خاضها المؤسس عثمان في مواجهة المغول والتتار والمكائد التي تعرض لها عثمان وبفضل خبرته التي اكتسبها من أبيه ارطغرل تمكن من القضاء على أعدائه ، يعرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 08:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، على قناة الفجر الجزائرية كما يمكن استقبال التردد الخاص بالقناة من خلال الجدول التالي…

تردد قناة الفجر الجزائرية

تهتم قناة الفجر الجزائرية بعرض الكثير من المسلسلات والأعمال التركية المتميزة التي حققت أعلى نسب مشاهدة، وتبث القناة ترددها على النايل سات مجاناً ولا يلوم لها دفع أي اشتراك شهري أو سنوي.

التردد : 12034 .

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية

كما يمكنكم استقبال قناة ATV التركية والاستمتاع بما تقدمه القناة من برامج ومسلسلات من خلال إدخال التردد التالي: