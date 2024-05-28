اكتشف العملاق الجديد: Samsung Galaxy Z Fold 6 – تصميم فريد أداء مذهل هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 مستخدم لا مثيل لها!

في عالم التكنولوجيا حيث الابتكار لا يتوقف، يبرز هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 كتحفة فنية تجمع بين الأناقة والقوة، مع شاشته القابلة للطي التي تفتح آفاقًا جديدة للمستخدمين، ومعالجه الفائق السرعة، ودعمه لأحدث تقنيات الاتصال، يُعد هذا الهاتف خطوة نحو المستقبل.
مواصفات الهاتف
|الشاشة
|7.6 بوصة – Dynamic AMOLED 2X
|الذاكرة الداخلية
|256/512 جيجابايت أو 1 تيرابايت
|الرام
|12 جيجابايت
|المعالج
|Snapdragon 8 Gen 2
|الكاميرا
|50 + 10 + 12 ميجابكسل
|البطارية
|4400 مللي أمبير – 25 واط
المميزات:
- تصميم قابل للطي يجمع بين الأناقة والعملية.
- شاشة Dynamic AMOLED 2X توفر تجربة مشاهدة مذهلة.
- دعم القلم الإلكتروني S Pen لتسهيل الكتابة والرسم.
- معالج Snapdragon 8 Gen 2 يوفر أداءً استثنائيًا.
- ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت لتعدد المهام بسلاسة.
- مجموعة كاميرات متقدمة لصور وفيديوهات عالية الجودة.
- بطارية تدوم طويلاً مع دعم الشحن السريع.
- دعم شبكات الجيل الخامس 5G لاتصالات أسرع.
- مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.
- توافر خيارات متعددة للذاكرة الداخلية.
العيوب
- السعر مرتفع مقارنةً بالهواتف الأخرى.
- الشاشة القابلة للطي قد تكون أكثر عرضة للخدوش.
- الوزن أثقل قليلاً مقارنةً بالهواتف التقليدية.
- البطارية قد لا تكون كافية للمستخدمين الثقيلين.
- الحاجة إلى استخدام غطاء حماية للشاشة.
- تحديات في توافق بعض التطبيقات مع الشاشة القابلة للطي.
- محدودية الألوان المتاحة.
- الحجم قد يكون كبيرًا عند طي الهاتف.
سعر الهاتف
|دولار أمريكي
|$1,800
|جنيه مصري
|40,819 جنيه
|ريال سعودي
|1,469 ريال